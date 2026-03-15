Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 90+3'te attığı golle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

SAMSUN'DA 3 PUAN 90+3'TE GELDİ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Antoine Makoumbou ve 90+3. dakikada Logi Tomasson kaydetti. Kayserispor'un tek golü 46. dakikada Toni Borevkovic'in kendi kalesine attığı golle geldi.

5 MAÇ SONRA KAZANMAYI HATIRLADI

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Samsunspor, 5 maç sonra kazanarak 35 puana yükseldi. Kayserispor ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Samsunspor, Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Cemre Yıldız
