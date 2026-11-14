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Samsunspor, Galatasaray hazırlığını U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü

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Samsunspor, Galatasaray hazırlığını U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü
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Samsunspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig'in 12'nci hafta maçının hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde oynanan maçta kondisyon ve uyum geliştirilmesi hedeflendi.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde oynanan karşılaşmada futbolcuların maç kondisyonlarının korunması ve saha içi uyumlarının geliştirilmesi hedeflendi. Teknik heyet de oyuncuların son durumlarını değerlendirme fırsatı buldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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