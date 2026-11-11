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Samsunspor, Galatasaray deplasmanı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı

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Samsunspor, Galatasaray deplasmanı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı
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Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplanarak salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde futbolcular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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