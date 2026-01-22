Haberler

Kouadou Jaurs Assoumou Samsunspor'da
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, bu imzayı başarılar için bir adım olarak değerlendirdi.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli futbolcu Kouadou Jaurs Assoumou ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla birlikte nice başarılara" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
