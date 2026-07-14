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Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Samsunspor, deneme antrenmanlarında beğendiği Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tidiane Diabate'nin bir süre takımın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Diabate ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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