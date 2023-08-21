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Futbolcuların yanına kadar gitti! Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

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Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu. Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli oyuncular şaşkınlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı.

Futbolcuların yanına kadar gitti! Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.

Futbolcuların yanına kadar gitti! Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

Samsunspor-Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Fare İlginç Görüntüler Oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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