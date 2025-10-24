Haberler

Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, kendi evinde Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelede Musaba ve Moundilmadji'nin golleriyle öne geçen Samsunspor, Holse'nin de golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 73 Emre Kılınç), Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 78 Soner Gönül), Musaba (Dk. 78 Yunus Emre Çift), Mouandilmadji

DİNAMO KİEV: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko (Dk. 66 Mykhavko), Rubchynskyi (Dk. 66 Pikhalonok), Mykhailenko (Dk. 76 Brazhko), Voloshyn, Buialskyi (Dk. 82 Yatsyk), Ogundana (Dk. 76 Blanuta), Guerrero

GOLLER: Dk. 2 Musaba, Dk. 34 Moundilmadji, Dk. 63 Holse ( Samsunspor )

SARI KARTLAR: Vivcharenko, Mykhavko ( Dinamo Kiev )

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti.

2'nci dakikada ön alanda baskı yaparak topu kazanan Coulibaly, sağdan ceza sahasına giren Mouandilmadji'ye yerden pasını verdi. Son çizgiye inen Mouandilmadji ön direğe topu gönderdi. Göğsüyle topu kontrol eden Musaba vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1 – 0.

11'inci dakikada defanstan seken topla buluşan Vivcharenko, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada Ogundana ceza sahasına yerden gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Karavaiev'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarpıp Moundilmadji'nin önüne düştü. Moundilmadji'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2 – 0.

39'uncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın yerden pasıyla buluşan Holse'nin vuruşunu kaleci Neshcheret son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.

59'uncu dakikada Musaba'nın pasıyla buluşan Moundilmadji'nin ceza sahası içinde kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

63'üncü dakikada Zeki Yavru'nun pasıyla buluşan Holse, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarparak ağlarla buluştu: 3 – 0.

75'inci dakikada Samsunspor atağında Musaba ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma 3 – 0 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
