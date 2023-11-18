Samsunspor, Darüşşafaka'ya mağlup oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Samsunspor, sahasında Darüşşafaka'ya 98-90'lık skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Mehmet Karabilcen, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Umut Özgün Ergün'dü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka'ya 98-90'lık skorla mağlup oldu.
Hakemler: Mehmet Karabilcen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün
Samsunspor: Göktuğu Baş 27, Nimrod Levi 17, Bryant Crawford 17, Matthew Mooney 13, Tarık Sezgün 3, Sek Henry 11, Mert Ali Sert 2, Muhammet Kalkan, Bora Satır
Darüşşafaka: Janis Timma 28, Rıdvan Öncel 8, Kyle Allman 12, Berk Demir 10, David McCormack 9, Muhammad Rahkman 15, Can Korkmaz 10, Muhsin Yaşar 6, Bora Yaşar
1. Periyot: 17-22 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 36-55 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 66-75 (Darüşşafaka lehine) - SAMSUN