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Samsunspor'dan çifte transfer: Erakovic ve Bayo

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Trenyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, defans oyuncusu Strahinja Erakovic ile forvet Muhammed Bayo'yu transfer etti.

Trenyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, defans oyuncusu Strahinja Erakovic ile forvet Muhammed Bayo'yu transfer etti.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, AA muhabirine, forvet hattına Gineli futbolcu Muhammed Bayo'yu transfer ettiklerini söyledi.

Forvet oyuncusu ile 4+1 yıllık resmi sözleşme imzaladıklarını belirten Çakır, defans hattını ise Sırp oyuncu Strahinja Erakovic ile güçlendirdiklerini dile getirdi.

Çakır, Strahinja Erakovic'i Zenit takımından 1 yıllığına kiraladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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