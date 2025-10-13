Haberler

Samsunspor'dan kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara jest

Samsunspor'dan kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara jest
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli futbolseverler için ücretsiz olacağını açıkladı.

Süper Lig ekibi Samsunspor, bazı taraftarları için sezon sonuna kadar geçerli özel bir jest hazırladı.

KADIN. ÖĞRENCİ VE ENGELLİ TARAFTARLARA ÜCRETSİZ

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir." denildi.

