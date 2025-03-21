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Samsunspor'dan Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Samsunspor'dan Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
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Samsunspor Kulübü, Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel misafirleriyle bir araya geldi. Down sendromlu çocuklarla vakit geçiren futbolcular, çocuklara atkı hediye ederek bu anlamlı günü kutladı.

Samsunspor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, antrenman öncesi özel misafirlerini ağırladı. Down sendromlu çocuklarla bir araya gelen futbolcular, neşeli anlar yaşadı.

Down sendromlu çocuklar, Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyarette, minik misafirler oyuncularla sohbet etti, sahada vakit geçirdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolcular, çocuklara Samsunspor atkısı hediye ederek bu anlamlı günü unutulmaz hale getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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