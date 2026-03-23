Samsunspor'da 6 futbolcuya milli davet

Samsunspor'dan Logi Tomasson, Cherif Ndiaye, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate ve Efe Yiğit Üstün, milli takımlarına davet edildi. Kulüp, oyunculara başarılar diledi.

Milli maç arası nedeniyle 25 Mart'a kadar izinli olan Samsunspor'da Logi Tomasson, Cherif Ndiaye, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate ve Efe Yiğit Üstün milli takımlarına çağrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki kıta ve 6 ülkede kulübümüzü gururla temsil edecek tüm futbolcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Milli davet alan oyunculardan Efe Yiğit Üstün Türkiye U18 Milli Takımı'nda, Marius Mouandilmadji Çad Milli Takımı'nda, Cherif Ndiaye Senegal Milli Takımı'nda, Lubo Satka Slovakya Milli Takımı'nda, Logi Tomasson İzlanda Milli Takımı'nda ve Ali Diabate ise Fildişi Sahili U-23 Milli Takımı'nda forma giyecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
