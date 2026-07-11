Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında günün tek antrenmanını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular antrenmana ısınma koşusu ile başladı. Isınma bölümünün ardından oyuncular, teknik kapasiteyi ve pas trafiğini geliştirmeye yönelik rondo ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki çalışmada futbolcular, taktik organizasyonların yanı sıra oyun içi pozisyon alma ve hücum varyasyonlarına yönelik uygulamalar yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da oyuncular, 12 Temmuz Pazar gününü izinli olarak geçirecek.

Karadeniz temsilcisi, hazırlıklarına 13 Temmuz Pazartesi günü Nuri Asan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı