Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve UEFA Avrupa Ligi biletini alan Samsunspor, ligi üçüncü sırada bitirerek organizasyona play-off turundan katılmayı hedefliyor. Samsunspor'un Süper Lig'deki başarılı performansının ardından Avrupa kupalarına katılacak olması, kulüp için önemli bir dönüm noktası.

116 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in ardından Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Samsunspor, iddialı bir kadro kurmak üzere transferde kolları sıvadı. Avrupa'da ses getirmek isteyen Samsunspor, transferine toplam 116 milyon euro ödenen forvetin peşinde.

Samsunspor, sezonu Utrecht'te kiralık tamamlayan ve bonservisi Borussia Dortmund'da olan Sebastien Haller için Alman ekibiyle görüşmelere başladı. Sebastien Haller'in Borussia Dortmund ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haller, daha önce West Ham United, Eintracht Frankfurt ve Ajax gibi kulüplerde forma giymiş, toplamda 116 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş üst düzey bir forvet.