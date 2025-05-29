Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
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UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Samsunspor, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, bu kapsamda transferine toplam 116 milyon euro ödenen Sebastien Haller'ın peşine düştü. Samsunspor, sezonu Utrecht'te kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Borussia Dortmund'da olan Haller için Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve UEFA Avrupa Ligi biletini alan Samsunspor, ligi üçüncü sırada bitirerek organizasyona play-off turundan katılmayı hedefliyor. Samsunspor'un Süper Lig'deki başarılı performansının ardından Avrupa kupalarına katılacak olması, kulüp için önemli bir dönüm noktası.

116 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in ardından Avrupa'da da iz bırakmak isteyen Samsunspor, iddialı bir kadro kurmak üzere transferde kolları sıvadı. Avrupa'da ses getirmek isteyen Samsunspor, transferine toplam 116 milyon euro ödenen forvetin peşinde.

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor, sezonu Utrecht'te kiralık tamamlayan ve bonservisi Borussia Dortmund'da olan Sebastien Haller için Alman ekibiyle görüşmelere başladı. Sebastien Haller'in Borussia Dortmund ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haller, daha önce West Ham United, Eintracht Frankfurt ve Ajax gibi kulüplerde forma giymiş, toplamda 116 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş üst düzey bir forvet.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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