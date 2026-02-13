Haberler

Thomas Reis: "Yediğimiz gollere bakınca da çok basit goller yedik"

Thomas Reis: 'Yediğimiz gollere bakınca da çok basit goller yedik'
Güncelleme:
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında takımlarının performansından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Küçük detaylara dikkat edilmediğini vurgulayan Reis, yedikleri basit goller ve takımdaki boşluklardan bahsetti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, çok basit gol yediklerini belirterek, "Göstermiş olduğumuz performans nedeniyle de hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Açıkçası daha öncesinde söylediklerimi tekrar edeceğim. Bugün göstermiş olduğumuz performansa baktığımızda planımıza agresif oynamak, cesaret göstermek ve mücadele etmekti. Küçük detaylara da çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama bu küçük detayların hiçbirini bugün gerçekleştiremedik. Bizim kullanmış olduğumuz korner sonrasında yediğimiz çok basit bir gol oldu. Bizim hatlar arasında çok büyük boşluklar vardı. Rakibimiz bu boşlukları çok rahat bir şekilde değerlendirdi. Çok rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına müsaade ettik. İkinci yarıya geldiğimizde daha iyi bir performans göstermek istiyorduk ama biz bunu da gerçekleştiremedik. Bunu gerçekleştiremediğimiz için de bazı değişiklikler yaptık. Yediğimiz gollere bakınca da çok basit goller yedik. Göstermiş olduğumuz performans nedeniyle de hayal kırıklığı yaşıyorum. Oynama şeklimizi elbette değiştirmemiz gerekiyor. Bir çok detayı değiştirmemiz gerekiyor. Bugün ne yazık ki dün itibarıyla bir takım olmadığımızı söyleyebilirim. Tekrardan yenilenmemiz gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

