Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi
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Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevine 10 yıl boyunca Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nu getirdi. Karadeniz ekibi, Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın da adı Samsunspor ile sık sık anılmıştı.
Bir süredir hoca arayışlarını sürdüren Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun getirildiği ve hoca ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
RESMİ SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK
Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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