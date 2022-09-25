Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi

Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevine 10 yıl boyunca Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nu getirdi. Karadeniz ekibi, Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın da adı Samsunspor ile sık sık anılmıştı.