Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, teknik direktörlük görevine 10 yıl boyunca Altınordu'yu çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nu getirdi. Karadeniz ekibi, Eroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın da adı Samsunspor ile sık sık anılmıştı.

Bir süredir hoca arayışlarını sürdüren Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nun getirildiği ve hoca ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi

RESMİ SÖZLEŞME YARIN İMZALANACAK

Açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haberler.com - Spor

Hüseyin Eroğlu Samsunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title