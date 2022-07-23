Samsunspor'da gidenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da Melih Okutan ve Guy Yameogo'nun ayrılmasının ardından gidenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Son 4 sezonda toplam 80 futbolcu transfer eden Samsunspor, bu sezon da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 4'ü yabancı toplam 13 isme imza attıran kırmızı-beyazlılar, kadrosunda bulunan 12 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Geçen yıllara göre daha az transfer yapan Karadeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda 21 transfer, 2019-2020 sezonunda 14 transfer, 2020-2021 sezonunda 16 transfer ve 2021-2022 sezonunda 29 oyuncu transfer etmişti.

5 sezonda 93 transfer

4 sezonda 80 futbolcuya imza attıran Samsunspor'da bu sezon ise 13 futbolcu transfer edildi. Kırmızı-beyazlılar bu dönemde kaleci Jakup Szumski, savunmada Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahid Albayrak, orta sahada Yusuf Emre Gültekin, Celil Yüksel, Fernando Boldrin, Amir Arlı, Şener Kaya, Arvydas Novikovas, Yusuf Ensar Poyrazlı ve forvet için de Gaetan Laura ve Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlıların Bolu kampından sonra da Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın raporu doğrultusunda birkaç transfer daha yapabileceği öğrenildi.

12 futbolcuyla yollar ayrıldı, 9 futbolcu takım arıyor

Samsunspor'da geçen sezon sonu sözleşmeleri sona eren Recep Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Joel Kayamba ve Junior Tallo ile sözleşme yenilenmedi. Ayrıca takım kadrosunda bulunan Talha Ulvan, Kevin Boli, Tolcay Ciğerci, Hüseyin Öztürk ve Nurullah Aslan ile de yollar ayrıldı. Son olarak kamp kadrosunda yer almayan Melih Okutan ve Guy Yameogo Boluspor'a kiralandı. Öte yandan kamp kadrosuna alınmayan oyunculardan Sheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Vukan Savicevic, Amir Emin Arlı, Eraldo Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan ve Elhadj Bah'tan da kendilerine takım bulmaları istendi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor