Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı - Haberler

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Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunspor'da Cenk İşler ile de yollar ayrıldı

Samsunspor'da genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı.

Samsunspor'da genel kaptan Cenk İşler ile de yollar ayrıldı.

Teknik direktör konusunda bir türlü sonuca varamayan Samsunspor'da Genel Kaptan Cenk İşler ile de yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün resmi internet hesaplarından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Cenk İşler. Kulübümüzde genel kaptan olarak çalışan eski futbolcumuz Cenk İşler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Cenk İşler Spor Haberler

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