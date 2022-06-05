Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Daha önce anlaştığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan ile resmi sözleşme imzalayamayan Samsunspor, teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile anlaştığını açıkladı. Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir."

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayram Bektaş Çağdaş Atan Samsunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title