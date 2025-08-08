Samsunspor'da Anthony Musaba Sakatlandı
Samsunspor'un yeni transferi Anthony Musaba, sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı. Kulüp, tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından devam ettiğini açıkladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni transfer Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.
Samsunspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Anthony Musaba, sol uyluk ön taraf kas grubundaki (M. Rektus Femoris) sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavi süreci, sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
