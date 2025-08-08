Samsunspor'da Anthony Musaba Sakatlandı

Süper Lig ekibi Samsunspor'da yeni transferlerden Anthony Musaba, geçirdiği sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maç kadrosundan çıkartıldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu maç öncesi kırmızı-beyazlı ekip, bugün yaptığı paylaşımla sezon başında İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday'den transfer edilen kanat forvet Anthony Musaba'nın sakatlandığını bildirdi.

Anthony Musaba'nın sakatlığı hakkında kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Anthony Musaba, sol uyluk ön taraf kas grubundaki (M. Rektus Femoris) sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncumuzun tedavi süreci, sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor forması ile henüz resmi müsabakaya çıkamayan Musaba'nın sahalara dönüş süresi ise kaslarda olan yaralanmanın şiddetine göre değişkenlik gösterecek. - SAMSUN