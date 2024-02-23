Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Samsunspor'un gollerini Drongelen, Holse ve Ntcham attı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Maius'un defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada sağ kenardan kullanılan kornerde oluşan karambolde topu önünde bulan Mocsi'nin şutu yakın mesafeden auta çıktı.
70. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Mithat'ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
78. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu filelerle buluşturdu. 3-0
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 83), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser (Osman dk. 80), Flavien Tait (Taylan dk. 60), Carlo Holse, Oliver Ntcham, Benito Raman (Muja dk. 60), Marius Mouandilmadji (Ercan dk. 80)
Yedekler: Muammer, Fofana, Soner Aydoğdu, Yunus, Muhammed
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Şahin (Eray dk. 81), Attila Mocsi (Alikulov dk. 81), Anıl Yaşar, Casper Hojer (Halil dk. 81), Mithat Pala, Ibrahim Olawojin, Babajide Akintola, Dal Varesanovic (Gustavo dk. 61), Altin Zeqiri (Gaich dk. 46), Martin Minchev
Yedekler: Canberk, Diouf, Faye, Güvenç
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Drongelen (dk. 12), Holse (dk. 54), (Ntcham dk. 78 pen.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Benito, Zeki (Samsunspor), Gustavo (Çaykur Rizespor) - SAMSUN