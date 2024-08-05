Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, Beşiktaş maçına iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'la yapacak Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yavru, Beşiktaş maçının zorluğuna rağmen taraftarlarla birlikte iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'la yapacak Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçı değerlendirdi.

Sezonu Beşiktaş önünde açacaklarını hatırlatan Zeki Yavru, "Yeni sezonda ilk maç haftasına giriyoruz. İnşallah tüm Samsunspor camiasına hayırlı uğurlu olur. Bizim adımıza bol bol sevinçler, mutluluklar yaşayacağımız, birlikte başarılı olacağımız güzel bir sezon olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Hazırlık dönemi aşamasını geride bıraktık. En iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Kaptan Yavru, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kimle oynarsak oynayalım başlangıçlar zordur. Büyük takımlarla oynamak ise her zaman daha zordur. İyi bir başlangıç için elimizden geleni yapacağız. Sahamızda güzel bir atmosfer olacaktır. Taraftarlarımızla birlikte inşallah puan ya da puanlarla lige başlarız. Moral motivasyon açısından bu önemli. Geçen yıl lige kötü bir başlangıç yapmıştık. Sonrasında toparladık ama bu sezona iyi başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bunun için yapıyoruz. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Her maçın kendi içerisinde zorlukları var. Bu maç da tabii ki zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş iyi bir takım. Süper Kupa'da Galatasaray karşısında da hazır bir görüntü verdiler. İnşallah içeride taraftarlarımızla birlikte iyi sonuçla lige başlarsak, bizim için güzel olur."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, 11 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam etti. İki grup halinde çalışan futbolcuların bazıları fitness, diğer grup ise ısınma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Zeki Yavru Samsunspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

 En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

 İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title