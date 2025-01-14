Samsunspor Beşiktaş Maçına Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu sabah teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği ısınma, koordinasyon ve jokerli dar alan oyun ile başladı. Kırmızı-beyazlılar, geçen Cumartesi günü karşılaştıkları Kayserispor maçının ardından Pazar günü yenileme antrenmanı yapıp, Pazartesi gününü ise dinlenerek geçirmişti. Bugün yapılan antrenman ile Beşiktaş maçı hazırlıkları resmen başlamış oldu.

Öte yandan Trabzonspor maçında sakatlanan ve son Kayserispor maçında kadroda bulunmayan Ait Banasser'in sağlık durumunun maç günü belli olması bekleniyor.

Beşiktaş ile Samsunspor, 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAMSUN