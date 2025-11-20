Samsunspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda sakat oyuncular dışında tüm futbolcular yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas organizasyonu ve dar alanda oynanan çift kale maç ile günü tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı.
Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.