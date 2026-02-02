Haberler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile görüşme halinde olduklarını ancak henüz resmi teklif yapılmadığını belirtti.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Raheem Sterling ile temas kurduklarını açıkladı.
  • Raheem Sterling'in şu anda bonservisi kendisinde bulunuyor.
  • Raheem Sterling, Premier Lig'de 396 maçta 123 gol ve 75 asist yaptı.

Süper Lig'in iddialı ekibi Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN STERLİNG AÇIKLAMASI

31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Raheem Sterling'in şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

PREMİER LİG'DE 396 MAÇA ÇIKTI

Sterling, kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde 396 maçta 123 gol ve 75 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 88 maçta 27 gol ve 23 asist üreten yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 82 maçta 20 gol kaydetti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu

Kırmızı kart! Kocaeli'de gol geldi, olanlar oldu
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

Ambulansı gördüğünde her şey için çok geçti
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...