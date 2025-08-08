Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, AA muhabirine transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

''SAMSUNSPOR'A GELMEK İSTİYOR''

Portekizli oyuncu Afonso Sousa ile her konuda anlaştıklarına işaret eden Yıldırım, "Takımı, farklı takıma göndermek istiyor ama oyuncu Samsunspor'a gelmek istiyor. Bu hafta içinde bu transferi bitirmeye çalışıyoruz.'' dedi.

''BERKAN KUTLU'YU ALMAK İSTEDİK''

Galatasaray'dan transfer etmek istediği ismi açıklayan Yıldırım, ''Berkan Kutlu'yu almak istedik, fiyatı çok yüksekti, kendisi de İspanya'yı tercih etti. Eyüp Aydın'ı almak istiyoruz. Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile bu hafta görüşmek istiyorum. Biz oyuncu ile anlaştık, kiralık takımıza katmak istiyoruz. Çok iyi bir stoper alacağız. Oyuncu ile anlaştık kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. " ifadelerini kullandı.

Ajax'ta forma giyen Chuba Akpom'u transfer etmek istediklerini ifade eden Yıldırım, "Kulübünün fiyatını düşürmesini bekliyoruz. Ama bu transfer için de Landry Dimata veya Marius Mouandilmadji'yi satmamız gerekecek." diye konuştu.