Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in gelecek sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fotomaç'a konuşan Yıldırım, flaş bir iddia ortaya attı.

''SÜPER LİG YİNE 2 TAKIMLA OYNANACAK''

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesine diğer takımların yetişemeyeceğini ve ligin yine 2 takımla oynanacağını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk ikide olma şansı, kağıt üstünde sıfır. Bu sezon da lig iki takımla oynanacak." dedi.

''BEŞİKTAŞ ONLARA ÖZENİYOR''

Açıklamalarına devam eden Samsunspor başkanı, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara ağzınız açık kalıyor. Beşiktaş da onlara özeniyor. Para yok. İşte gidip Dikilitaş Projesi'ni paraya çevirelim diyor. Sonra borç ödeyeceğiz diyor. Borç ödedikten sonra yine transfer yapınca borç atıyor. Bir şey fark etmiyor." sözlerini sarf etti.