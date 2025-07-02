Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Haber Videosu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Süper Lig'e dair açıklama yaparak "Süper Lig yine 2 takımla oynanacak" iddiasında bulundu. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Süper Lig yine 2 takımla oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 2'de olma şansı kağıt üzerinde sıfır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara ağzınız açık kalıyor.'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in gelecek sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fotomaç'a konuşan Yıldırım, flaş bir iddia ortaya attı.

''SÜPER LİG YİNE 2 TAKIMLA OYNANACAK''

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesine diğer takımların yetişemeyeceğini ve ligin yine 2 takımla oynanacağını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk ikide olma şansı, kağıt üstünde sıfır. Bu sezon da lig iki takımla oynanacak." dedi.

''BEŞİKTAŞ ONLARA ÖZENİYOR''

Açıklamalarına devam eden Samsunspor başkanı, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı oyunculara ağzınız açık kalıyor. Beşiktaş da onlara özeniyor. Para yok. İşte gidip Dikilitaş Projesi'ni paraya çevirelim diyor. Sonra borç ödeyeceğiz diyor. Borç ödedikten sonra yine transfer yapınca borç atıyor. Bir şey fark etmiyor." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Sen zaten bir numaralı Galatasaray uşağısın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Taş:

Başkan yanlışın var süper lig ismi kullanıldığından beri 2 takım şampiyon oluyor Galatasaray ve Beşiktaş 1 tane de Trabzon daha fenerin şampiyon luğu yok daha dün çıktın 2.ligden ama maşallah heryere de el atiyon öteki başkanlar bıktırdı az konuş otur oturduğun yerde sana düşmez

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Adam hakli zwnginin daha zengin fakirin daha fakir oldugu bir ulkede bu durumfutbola da yansimis durumda o futbolculara o paralari vereceginize ulke coxuklarina verin sizi heryerde sampiyon yapsinlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.