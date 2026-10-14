Samsunspor Başkanı Yıldırım, teknik direktörün bugün veya yarın belli olacağını söyledi

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Takımımızın teknik direktörü bugün veya en geç yarın belli olacak" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından, takımın yeni teknik direktör arayışına ilişkin DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı takım ile adı anılan Steffen Baumgart, Valerien İsmael ve Nenad Bjelica ile görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Takımımızın teknik direktörü bugün veya en geç yarın belli olacak. Kolay işler değil. Pazarlıklarımız sürüyor" diye konuştu.

Samsunspor, yeni teknik direktörünün açıklanması halinde Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya yeni hocası yönetiminde çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı