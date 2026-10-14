Haberler

Samsunspor Başkanı Yıldırım, teknik direktörün bugün veya yarın belli olacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor Başkanı Yıldırım, teknik direktörün bugün veya yarın belli olacağını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktörün bugün veya en geç yarın belli olacağını söyledi. Baumgart, İsmael ve Bjelica ile görüşmeler sürerken, Samsunspor yeni hocasını açıklarsa Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Takımımızın teknik direktörü bugün veya en geç yarın belli olacak" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrılmasının ardından, takımın yeni teknik direktör arayışına ilişkin DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı takım ile adı anılan Steffen Baumgart, Valerien İsmael ve Nenad Bjelica ile görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Yüksel Yıldırım, "Takımımızın teknik direktörü bugün veya en geç yarın belli olacak. Kolay işler değil. Pazarlıklarımız sürüyor" diye konuştu.

Samsunspor, yeni teknik direktörünün açıklanması halinde Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya yeni hocası yönetiminde çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı

Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü

29 yıl sonra aynı zihniyet
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler