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Samsunspor Başkanı Yıldırım, 9 haftanın 7'sinde yenilgi sonrası transferi açıkladı

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Samsunspor Başkanı Yıldırım, 9 haftanın 7'sinde yenilgi sonrası transferi açıkladı
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde mağlup olan takım için devre arasında ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yapılacağını açıkladı. Yıldırım, transfer gereken bölgeler için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arasında takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere transfer yapacaklarını belirterek, "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın 7'sinde sahadan mağlup ayrılan Samsunspor'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekipte, takımın eksiklerinin giderilmesi ve kadronun güçlendirilmesi amacıyla transfer planlaması yapılıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere takviye yapacaklarını açıkladı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "Devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Şu an transfer gereken bölgeler için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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