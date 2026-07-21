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Samsunspor'da "4 koldan 5 kıtada " transfer çalışmaları

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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın eksik bölgelerine yapılacak transferlerle kadroyu güçlendireceklerini, Avrupa kupaları hedefiyle çalıştıklarını ve harcama limiti engeline rağmen denk bütçeli bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, eksik bölgelere yapılacak transferlerle takımı güçlendireceklerini bildirdi.

Açıklamasında, takımın ikinci etap çalışmalarına Hollanda'da başladığını ve teknik ekiple takımın durumu hakkında fikir alışverişi yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Eksik bölgelere yapılacak transferlerle kadromuzu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Ayrılan ve ayrılacak oyuncuların yerlerine çok daha iyi oyuncular bakıyoruz. Bu şanlı armayı hak ettiği en üst noktalara taşımak için kenetlendik. Transfer döneminde hedefimiz çok net. Samsunspor'umuzu yeniden Avrupa kupaları mücadelesinin içinde yer alacak güçlü ruh ve kadro yapısına kavuşturmak. O nedenle transfer döneminde eksiklerimizi çok daha iyi yeni oyuncularla doldurmak istiyoruz. Süper Lig'e yeni, aç ve yetenekli yıldız adayı genç ve orta yaş oyuncular kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor'un hedefine uygun oyuncular aradıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Maalesef bu işler göründüğü gibi kolay değil. Bilinen oyunculara gitmiyoruz. O nedenle 5 kıtada oyuncu arayışımız dört koldan titizlikle devam ediyor. Ricamız, bize güvenmeniz ve sabırla bizleri desteklemenizdir. Önümüzde harcama limiti engeli bulunmaktadır. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen, denk bütçeli bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu yolda gayet başarılı şekilde gidiyoruz. Artık eski kabusları tekrar yaşamak ve sizleri üzmek istemiyoruz. Taraftarımızın muhteşem enerjisiyle yeni sezonda hep birlikte yenilenmiş kadromuzla ve güçlü teknik ekibimizle çok güzel bir hikaye yazacağız. Biz buna inanıyoruz. İnancımız tam, hazır olun. İnananların ve inanarak çalışanların hikayesi mutlu biter."

Kaynak: AA / İlyas Gün
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