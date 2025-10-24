Samsunspor Başkanı: Efsane Geri Dönüyor!

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Buralara geldiğimizde kimse bize inanmıyordu, şans vermiyordu. Samsunpor'un ne işi var Avrupa'ya gidiyor? Elenecek, şöyle olacak böyle olacak. Böyle düşünenlere kapak olsun diyeceğim. Samsunspor efsanesi geri geliyor" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bugün stada gelip bize destekleyen 13 bin 800 taraftar. İsterdik daha fazla olalım ama böyle oldu. 90 dakika bizi desteklediler. Bu desteğin karşılığı da gurur duyduğum takımımla, oyuncularımla, inanılmaz bir atmosfer yarattı ve bugün Türkiye'ye tekrar bir gurur gecesi yaşattık Samsunspor olarak. Buralara geldiğimizde kimse bize inanmıyordu, şans vermiyordu. Samsunpor'un ne işi var Avrupa'ya gidiyor? Elenecek, şöyle olacak böyle olacak. Böyle düşünenlere kapak olsun diyeceğim. Çünkü biz gerçekten burada bir efsane yaratıyoruz. Çok çalışıyoruz, bilerek bir şeyler yapıyoruz. Böyle yaptığımız transferler işte bugün sahada gösteriyor. Biz yıldız oyuncu almıyoruz dedik. Biz yıldız olacak oyuncuları alıyoruz. Bugün herkes seyretti Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu. İnanılmaz bir gurur duydum oyuncularımla, taraftarımla, hocamla. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra bir Avrupa kupalarındayız. Evimizde ilk maç ve ilk maçı 3-0 gibi bir net skorla maçı bitirdik. Bunun devamı gelecek, söyleyeyim. İnşallah Malta'daki maçı da kazasız geçirirsek 3'te 3 yapıp 9 puanla bir üst turu garantilemiş olacağız ama Samsunspor'un burada hedefi var. Biz bu hedef için kadroyu kurduk. Hem ligde hem Avrupa'da. Avrupa'daki hedefimiz ilk hedefte dedik son 24'e kalıp sonra son 16'ya kalmaktı. Belki böyle giderse biz ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz şimdi. Hedefimizi büyüttük. Dün Galatasaray'ın 3-1, bugün Fenerbahçe'nin 1-0, Samsun'un da 3-0 net bir skorla galibiyeti. Ülkemize de 9 puan kazandırdı böylece 3 takım" dedi.

'SAMSUNSPOR EFSANESİ GERİ GELİYOR'

İlk maçta heyecan olabileceğini belirten Başkan Yıldırım, "1-0 olsun bizim olsun diyordum. Gerçekten 1-0'a da razıydım.Sonra Dinamo Kiev gibi bir rakiple oynuyorsunuz. Yani bunlar şampiyonlarla yeniden elenerek gelmişler. Yıllarca Avrupa arenasında oynuyor. Bunlar Avrupa'da yani isim yapmış takımlar. Samsunspor ilk 2 maçı çok zordu ve bugün 2 maçta hiç gol yemedik, 4 gol attık. Bu demek ki bazı şeyleri ben ve yönetim, ekibim doğru yapıyor. Oyuncular da inanılmaz bir aile oldular. Maç öncesi kendileriyle görüştüm. Hepsine başarı dileklerimi sundum. Onlar da ümitli şekilde 'Başkanım biz de gerekeni yapacağız' dediler. Buradan büyük Samsunspor taraftarına yine de gecenin bu saati gelip bizi destekleyen hepsine tek tek teşekkür ediyorum. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile futbolla ilgili görüşme yaptık. Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlarla ilgili aradı. Onun üzerine, 'Ben, Samsun'a geleceğim. Maçı seyretmek istiyorum" dedi. Şaşırdım, 'Başkanım, o zaman birlikte gelelim. Benim misafirim ol. Beni onurlandır" dedim. Hem de futbol dünyasına ve bilhassa da Samsun-Trabzon dostluğuna bir mesaj vermiş oluruz. Bugün yanında 5 Trabzonlu iş adamıyla birlikte geldi buraya. Yanımda ayrıca eski Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davos Suker vardı. Ali Ağaoğlu ağabeyimdir benim. Severim kendisini. Birlikte maçı seyrettik. İbrahim başkanımız da Türk futbolu için herkese koşa koşa gelip destek verecek bir başkan kendisi, egosu yok. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını seyrederken inanılmaz sevindik. Ben öyle biriyim yani Avrupa'da Türk takım hangisi oynarsa ben Türk takımını desteklerim. 2 kulvarda koşacağız, sonuna kadar gideceğiz. Samsunspor efsanesi geri geliyor" ifadelerini kullandı.