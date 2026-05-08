Samsunspor, RAMS Başakşehir maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Tempolu koşu yapan futbolcular, şut varyasyonları ile orta organizasyonları çalışması gerçekleştirdi.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hava yolu ile müsabakanın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Celil Yüksel, Emre Kılınç ve Jaures Assoumou katılmadı.
Kaynak: AA / İlyas Gün