Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Kılınç ise takımla çalışmalara başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor Mustafa Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana kültür fizik hareketleri ve 5'e 2 oyun ile başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale yaptı.

Samsun ekibinde alt çene kemiği kırıldığı için yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Emre Kılınç, takımla çalışmalara başladı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. ???????

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Emre Kılınç Samsunspor Hatayspor samsun Spor Spor Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV canlı izle! (TRABZONSPOR ST GALLEN) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos ne bayramıdır? 29-30 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN) 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Ödemiş, Tire 29-30 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Çumra 29-30 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title