Samsunspor, Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, MKE Ankaragücü ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından son buldu.

Ankaragücü ile Samsunspor yarın saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Özgür Ertem üstlenecek.

Ankara'ya sakatlıkları bulunan Mickael Tırpan ve Taylan Antalyalı götürülmezken, kadroda şu isimler yer aldı;

"Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Kingsley Schindler, Soner Gönül, Youssef Ait Bennasser, Soney Aydoğdu, Osman Çelik, Flaviev Tait, Muhammed Gümüşkaya, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Moryke Fofana, Marius Mouandilmadji, Ercan Kara ve Landry Dimata."