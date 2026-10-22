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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığını yarın tamamlayacak

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Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığını yarın tamamlayacak
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Samsunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlığını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, yarınki son çalışmanın ardından 24 Ekim Cumartesi rakibini konuk edecek.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kısa ve uzun pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Samsunspor, rakibini 24 Ekim Cumartesi günü sahasında konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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