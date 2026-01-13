Samsunspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2'inci maçı için Aliağa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.
SAMSUNSPOR, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2'inci maçında yarın Aliağa Atatürk Stadı'nda Aliağa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürerken, dar alanda oynanan maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Aliağa ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde havayoluyla İzmir'e hareket edecek.
