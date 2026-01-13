Haberler

Samsunspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2'inci maçı için Aliağa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2'inci maçında yarın Aliağa Atatürk Stadı'nda Aliağa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürerken, dar alanda oynanan maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Aliağa ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde havayoluyla İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı