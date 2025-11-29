Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için Nuri Asan Tesisleri'nde antrenmanlarına devam etti. Antrenmana bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle katılamadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
İdmana ısınma ve dinamik hareketler ile başlayan futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka katılmadı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.