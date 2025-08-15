Samsunspor, Afonso Sousa ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, 25 yaşındaki Portekizli futbolcu Afonso Sousa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sousa, 5 yıllık sözleşme imzaladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekizli futbolcu Afonso Sousa'yı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Afonso'nun transferi, "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi: Afonso Sousa" ifadeleriyle hazırlanan video ile duyuruldu.

Porto altyapısında yetişen 25 yaşındaki Sousa, Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarında forma giydi. 2022 yılında Portekiz ekibi B SAD'dan Polonya ekibi Lech Poznan'a 1,2 milyon euro bedelle transfer olan Sousa kariyerinde 199 maça çıkıp 39 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, bu nedenle Samsunspor'un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde forma giyemeyecek. Sousa, Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi aşamasında kadroya dahil edilebilecek.

Kırmızı-beyazlı Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. - SAMSUN

