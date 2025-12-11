UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 AEK Atina: 2 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunan temsilcisi AEK Atina'ya 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Maçta goller Moukoudi (k.k.) ile Marin ve Koita'dan geldi.
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina'ya 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Zeki'nin pasında kaleyi karşıdan gören bir noktadan Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.
52. dakikada Marin'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada ceza sahası sağ çaprazda rakibini geçen Koita topu filelere gönderdi. 1-2
90+5. dakikada Mendes'in ortasında Ceesay'ın kafa vuruşunda defans topu çizgiden kornere uzaklaştırdı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ebrima Ceesay dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 78), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi (Domogoj Vida dk. 46), Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos (Marko Grujic dk. 83), Razvan Marin (James Penrice dk. 90+3), Aboubakary Koita (Niclas Eliasson dk. 85), Roberto Pereyra, Luka Jovic
Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Derek Kutesa
Teknik Direktör: Marco Nikolic
Goller: Moukoudi (dk. 4 k.k.) (Samsunspor), Marin (dk. 52), (Koita dk. 63) (AEK Atina)
Sarı kartlar: Satka (Samsunspor), Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina) - SAMSUN