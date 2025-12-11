Haberler

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 AEK Atina: 2 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 AEK Atina: 2 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunan temsilcisi AEK Atina'ya 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Maçta goller Moukoudi (k.k.) ile Marin ve Koita'dan geldi.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina'ya 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Zeki'nin pasında kaleyi karşıdan gören bir noktadan Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.

52. dakikada Marin'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada ceza sahası sağ çaprazda rakibini geçen Koita topu filelere gönderdi. 1-2

90+5. dakikada Mendes'in ortasında Ceesay'ın kafa vuruşunda defans topu çizgiden kornere uzaklaştırdı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ebrima Ceesay dk. 85), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 78), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Tahsin Bülbül dk. 74), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi (Domogoj Vida dk. 46), Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos (Marko Grujic dk. 83), Razvan Marin (James Penrice dk. 90+3), Aboubakary Koita (Niclas Eliasson dk. 85), Roberto Pereyra, Luka Jovic

Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Derek Kutesa

Teknik Direktör: Marco Nikolic

Goller: Moukoudi (dk. 4 k.k.) (Samsunspor), Marin (dk. 52), (Koita dk. 63) (AEK Atina)

Sarı kartlar: Satka (Samsunspor), Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK Atina) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Küçücük çocuk, okuldaki kabusun ardından intihara kalkıştı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
title