Samsunspor, ABD'de Türk golcü buldu! Resmi imzaların atılması an meselesi

Samsunspor, MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Ercan Kara'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, Türk asıllı Avusturyalı golcü ile ilk görüşmeyi yaptı ve transferde önemli mesafe katetti.

Süper Lig'e kötü başlayan Samsunspor, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, ABD'de forma giyen Ercan Kara'yı renklerine bağlamak istiyor.

SAMSUNSPOR'A SICAK BAKIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Samsunspor, MLS takımlarından Orlando City'de top koşturan Ercan Kara ile ilk görüşmeyi yaptı. ABD ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Avusturyalı golcü Samsunspor'da forma giymeye sıcak bakıyor.

KARA'NIN KARNESİ

Ercan Kara, Orlando City ile 53 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda, 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.