Samsunspor, Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna kattı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nden Ali Kaan Güneren'i kiraladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü'nden Ali Kaan Güneren'i kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in satın olma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 3 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncunun 21 yaş altı ve ve A2 Türkiye Mili Takımı forması da giydiği kaydedildi. Spor Kaynak: AA / İlyas Gün Ali Kaan Güneren MKE Ankaragücü Samsunspor Spor Haberler

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