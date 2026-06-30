Haberler

Samsunspor'un 61'inci yılı sahilde meşalelerle kutlandı

Samsunspor'un 61'inci yılı sahilde meşalelerle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve dron görüntüleriyle coşkuyla kutlandı.

SAMSUNSPOR Kulübü'nün 61'inci kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve dronla havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı.

30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor'un 61'inci yılı kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Kutlamalar için Kurupelit Yat Limanı'nda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, akşam saatlerinde alanı doldurdu. Saat 20.55'i gösterdiğinde yakılan meşalelerle birlikte sahil hattı kırmızı-beyaza büründü. Taraftarlar yan yana dizilerek oluşturdukları görüntüyle görsel şölen ortaya çıkarırken, meşale, havai fişek ve işaret fişekleriyle kutlamalara renk kattı. Marşlar eşliğinde süren kutlamalarda taraftarlar 61'inci yıl coşkusunu uzun süre sahilde yaşadı.

Kutlamalar sırasında dron kamerasıyla sahilde oluşan kırmızı-beyaz atmosfer, geceye yansıyan etkileyici görüntülerle havadan kayıt altına alındı. Sahil boyunca ortaya çıkan manzara, 61'inci yıl coşkusunu adeta gökyüzünden de görünür hale getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

Bir değil iki ayrı rezillik! O hastaneyle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı

Böyle keçi ilk kez görüldü
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ikonik taraftarı da Trump'ın gazabına uğradı

Trump'ın gazabına o da uğradı
Bursa'da yardım için kaza alanına giden kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu

Araç sahipleri dikkat! Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık destek

F.Bahçe'den sonra o şehrimizin takımına da 5 milyon dolarlık destek