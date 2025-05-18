Samsunspor 60 Puanla Sezonu Kutluyor

Samsunspor 60 Puanla Sezonu Kutluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 60 puana ulaştı. Teknik direktör Thomas Reis, sezon boyunca gösterdikleri performansla gurur duyduğunu ve kalan maçlarda da galibiyet hedeflediklerini belirtti.

0 yendikleri maçın ardından 60 puana ulaştıklarını ve çılgınca bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, "Almış olduğumuz galibiyet sebebiyle 60 puana ulaştık. Bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyet nedeniyle futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Özellikle son paslarda çok hata yaptık. Oynamamız gereken 2 maç daha var. O maçları kazanmak için çabalayacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu

Bu açıklamalar gündem oldu: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.