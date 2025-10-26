Samsunspor 27 Yıl Aradan Sonra Avrupa'ya Döndü ve Galip Geldi

SAMSUNSPOR, 27 yıl aradan sonra Avrupa'ya giderek UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta da galip gelmeyi başardı. Ayrıca Samsunspor, Avrupa kupalarında ön elemeler haricinde oynadığı ilk 2 maçı gol yemeden kazanan ilk Türk futbol takımı olma başarısını gösterdi.

Samsunspor, 1997-1998 sezonunda Intertoto Kupası'nda yer aldıktan tam 27 yıl sonra Avrupa kupalarına dönerek tarihinin en uzun aralıklı Avrupa dönüşlerinden birini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, bu süreçte Süper Lig'deki istikrarlı performansını Avrupa'ya taşımayı başardı. 2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 27 yıl aradan sonra yeniden Avrupa sahnesine çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak hem kulüp tarihine geçti hem de Türk futbolu adına önemli bir başarıya imza attı. Karadeniz temsilcisi ilk galibiyetini Legia Varşova deplasmanında 1-0'lık galibiyetle aldı. Son olarak Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 2 maçta rakip filelere 4 gol gönderirken, kalesinde ise hiç gol görmedi. Böylece Samsunspor Avrupa kupalarında ön elemeler haricinde oynadığı ilk 2 maçı gol yemeden kazanan ilk Türk futbol takımı olma başarısını gösterdi. Ayrıca Konferans Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Samsunspor, bu başarıyı sağlayan 6 kulüp arasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, 6 Kasım Perşembe günü Malta takımı Hamrun Spartans'a karşı oynayacağı karşılaşmadan da galip ayrılması halinde, adını son 16 turuna yazdırma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.