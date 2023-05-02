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Samsunspor, 1. Lig'de puan rekoru kırmayı hedefliyor

Samsunspor, 1. Lig'de puan rekoru kırmayı hedefliyor

Spor Haberleri

Samsunspor, 1. Lig'de 78 puanla kırdığı rekoru yeniden kırmayı hedefliyor. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen takım, kalan maçlarında puan rekorunu kırmayı hedefliyor.

SPOR Toto 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Başakşehir'in 2013-2014 sezonunda 1. Lig'de 78 puanla kırdığı rekora göz dikti.

Şu anda 72 puanla ligde zirvede olan Yılport Samsunspor'un kalan 3 maçından 2'si, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçları olacak. Bu maçlardan da 3-0 hükmen galip ayrılacak olan Kırmızı-Beyazlılar puanını 78'e yükseltecek. Samsunspor, 2 hafta sonra kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor maçında alacağı puan ya da puanlarla ligin puan rekorunu kırmış olacak.

Puan rekoru kırarak 11 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyonu unvanına da sahip oldu. Spor Toto 1. Lig'in en fazla şampiyon takımı olan Samsunspor, bu ligde toplam 8 kez şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Spor

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