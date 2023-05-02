Samsunspor, 1. Lig'de puan rekoru kırmayı hedefliyor

SPOR Toto 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Başakşehir'in 2013-2014 sezonunda 1. Lig'de 78 puanla kırdığı rekora göz dikti.

Şu anda 72 puanla ligde zirvede olan Yılport Samsunspor'un kalan 3 maçından 2'si, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçları olacak. Bu maçlardan da 3-0 hükmen galip ayrılacak olan Kırmızı-Beyazlılar puanını 78'e yükseltecek. Samsunspor, 2 hafta sonra kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor maçında alacağı puan ya da puanlarla ligin puan rekorunu kırmış olacak.