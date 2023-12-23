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Samsunlu Milli Boksör Berat Acar, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya İçin Hedef Belirledi

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Samsunlu milli boksör Berat Acar, 2024 Paris Olimpiyatları için kota almayı ve olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Acar, boks kariyerine 9 yaşında başladığını ve uluslararası birçok madalya kazandığını belirtti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Acar, önce kota almayı, ardından altın madalya için yarışmayı istediğini söyledi.

Samsunlu milli boksör Berat Acar, önce 2024 Paris Olimpiyatları için kota almayı, ardından da olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

ASKİ Spor Kulübü sporcusu Berat, Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +92 kiloda mücadele ediyor.

Berat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok hareketli olduğu için babasının kendisini çocukken boksa yazdırdığını söyledi.

Boks sporuna 9 yaşında başladığını belirten milli boksör, "Ben de bu sporu sevdim, devam ettim. Başarılar da gelince bu zamana kadar geldim. Üniversiteler Dünya Kupası şampiyonluğu ve 9 Türkiye şampiyonluğunun yanında uluslararası birçok madalyam var." dedi.

Hedefinin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılıp altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Berat, "Önümüzde İtalya ve Tayland'daki kota maçlarımız var. Önce olimpiyat vizesi alıp sonra olimpiyatlarda altın madalya için yarışmak istiyorum. Olimpiyatları katılmak için çok çalışıyoruz. Haftada 6 gün günde çift antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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