Samsun Valiliği, Türkiye-Galler maçı öncesinde trafik uyarısı yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Türkiye– Galler maçının oynanacağı Samsun'da trafik yoğunluğunun yaşanabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Euro 2024 elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Takımı, grubun 4. maçında Galler'i misafir edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran günü saat 21.45'te oynanacak maç öncesinde valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada vatandaşlara toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Samsun, 27 yıllık aranın ardından 19 Haziran Pazartesi günü 21.45'te A Milli Takımımızı yeniden şehrimizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayarak prestijini daha da artıracak bu önemli futbol şölenini stadyumda izleyecek olan taraftarlarımıza trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için tramvay başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN