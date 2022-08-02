Samsun spor haberi: Samsunspor'un kadrosunda çift pasaporta sahip 12 futbolcu bulunuyor

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı Samsunspor'da çifte pasaporta sahip 12 futbolcu bulunuyor.

Süper Lig parolasıyla yeni sezona hazırlanan Samsunspor, bu sezon 14 yeni oyuncu transfer ederken, 13 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Toplam 13 milyon Euro'yu aşan kadro değeri ile Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'un önünde ligin en değerli kadrosuna sahip olan kırmızı-beyazlılar, bir özelliğiyle de diğer takımlardan ayrılıyor. Karadeniz temsilcisinin kadrosunda 10'u gurbetçi olmak üzere toplam 12 çift pasaportlu futbolcusu bulunuyor.

Samsunspor'un kadrosunda bulunan futbolculardan Ahmet Sagat (Alman-Türk), Ensar Arslan (Alman-Türk), Amir Arli (Türk-Alman), Fernando Boldrin (Brezilya-Portekiz), Semih-Melih Altıkulaç (Türk-Fransız), Cihan Kahraman (Türk-Alman), Vukan Savicevic (Sırp-Karadağ), Hasan Kılıç (Türk-Hollanda), Alim Öztürk (Türk-Hollanda), Alp Tutar (Türk-Hollanda) ve Aykut Özer'in (Türk-Alman) pasaportu bulunuyor.

Futbolcuların yanı sıra Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ın da Fransa ve Türk pasaportu bulunuyor.

Şu anda kadrosunda 37 futbolcu yer alan Samsunspor'da Sheldon Bateau, Melih-Semih Altıkulaç, Vukan Savicevic, Amir Arli, Erald Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ismael Diomande, Ensar Arslan ve Elhadji Bah'dan kendilerine takım bulması istendi. - SAMSUN