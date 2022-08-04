Samsun spor haberi: Samsunspor: 2 Çorumspor: 0 - Haberler

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Samsun spor haberi: Samsunspor: 2 Çorumspor: 0

Samsun spor haberi: Samsunspor: 2 Çorumspor: 0

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Samsunspor sahaya Szumski, Alim, Yusuf Abdioğlu, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Celil Yüksel, Boldrin, Fofana, Novikovas ve Tomane 11'i ile çıktı. İkinci yarıda ise Aykut, Yunus Emre Çift, Şener, Soner, Hasan Kılıç, Yusuf Emre Gültekin, Muhammet Ali, Harris, Yusuf Ensar ve Ahmet Sagat oyuna dahil oldu.

Çorum FK ise sahaya Bayram Olgun, Erkan Kaş, Mehmet Taşçı, Berkaycan, Serkan Yavuz, Atakan Cangöz, Murat Yıldırım, Yusuf Akyel, Suat Kaya, Burak Çalık ve Malik 11'i ile çıktı. İkinci yarıda ise Sefa, Atakan Akkaynak, Berat Ali, Ali Akkuş, Emre Yalçınkaya, Enes, Volkan, Mustafa Eren, Erdi Yokuşlu, Mahmut Eren, Emre Öztürk ve Muhsin Yıldırım oyuna dahil oldu.

İlk yarısı 1-0 biten maçta Samsunspor'un gollerini Fofana ve Boldrin kaydetti. Karşılaşmayı Erdal Yılmaz, Mürvet Yavuztürk ve Coşkun Yalçın yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Cem Alpay görev aldı. Öte yandan Samsun il hakemlerimizden Sertan Ersan ise maçın başlama düdüğünü çalarak jübilesini yaptı.

Karşılaşmayı Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan da izledi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Abdioğlu Samsunspor Ali Ülgen Samsun Spor Haberler

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